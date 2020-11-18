Скопье, , 08:21 — REGNUM Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева 17 ноября заявила, что Болгария одобрит представленные Еврокомиссией переговорные рамки для Албании, но не для Северной Македонии.

Глава болгарского МИД назвала три условия для того, чтобы в Софии одобрили проведение первой межправительственной конференции ЕС и Северной Македонии, которое должно стать началом переговоров о вступлении страны в ЕС. Это уступки Болгарии по вопросу о македонском языке, который считают диаклетом болгарского, исполнение соглашения о добрососедстве и «отказ от претензий Македонии на македонское меньшинство в Болгарии».

Несмотря на неоднократные призывы к примирению из Брюсселя и Берлина, 17 ноября на заседании Совета министров европейских дел ЕС Болгария наложила вето на проведение первой межправительственной конференции ЕС и Македонии в рамках переговоров о вступлении страны в альянс, и теперь она состоится уже не ранее следующего года

Читайте развитие сюжета: Болгария заблокировала переговоры о вступлении Македонии в ЕС