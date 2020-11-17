Москва, , 21:31 — REGNUM Организация российско-турецкого мониторингового центра по Карабаху не подразумевает совместного патрулирования как в Сирии, сообщил 17 ноября президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Mil.ru

«У нас есть очень хороший опыт взаимодействия на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии, где мы и в Идлибской зоне, и на границе между Сирией и Турцией вместе организуем совместное патрулирование, конвои. Здесь такого рода взаимодействия не требуется», — подчеркнул российский президент.

«Но мы договорились о том, что мы создадим совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты, вместе будем контролировать ситуацию вдоль линии разграничения с помощью этих летательных аппаратов, вместе будем получать информацию, вместе ее анализировать», — добавил Владимир Путин.

По его словам, российские и турецкие представители будут делать выводы из происходящего в режиме онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября, пока 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян не подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и размещении там группировки российских миротворческих войск.

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