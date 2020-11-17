Москва, , 20:37 — REGNUM Договорённость о прекращении боев в Нагорном Карабахе была достигнута ещё в конце октября, но реализовать её не удалось. Об этом 17 ноября рассказал президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев ещё 19−20 октября был готов прекратить боевые действия при условии возвращения азербайджанских беженцев в Шуши, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян был против этого.

Владимир Путин также высоко оценил роль Франции и США в урегулировании конфликта в Карабахе. При этом он счёл преувеличенными предположения, что в Вашингтоне могли обидеться на неучастие американской стороны в окончательном процессе урегулирования, так как сейчас «не до того, чтобы губы надувать».

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