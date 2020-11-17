Кабул, , 20:06 — REGNUM Китайские СМИ уделяют значительное внимание планам президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Ирака и Афганистана. Об этом 17 ноября сообщает Синьхуа, снабжая информацию комментарием, что соответствующий официальный приказ американского лидера ожидается уже в ближайшие дни.

Армия США

К 15 января 2021 года численность личного состава воинских контингентов США в этих двух странах должно сократиться до 2,5 тыс. военнослужащих в каждом. Соответствующее уведомление уже направлено в войска Пентагоном. Отмечается, что ранее этот порог сокращения численности контингентов был назван советником президента по вопроса национальной безопасности Робертом О’Брайеном. Сообщения появились на прошлой неделе после отставки прежнего министра обороны США Марка Эспера, вместо которой в должность и.о. главы военного ведомства вступил Кристофер Миллер.

Отмечается, что в настоящее время в Афганистане расквартированы около 4,5 тыс. американских военных, а в Ираке — примерно 3 тыс.

Война в Афганистане, в ходе которого погибли 2,4 тыс. военнослужащих США, является самой продолжительной в истории страны, и Д. Трамп давно добивается всеобщего вывода из этой страны американских войск.