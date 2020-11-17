Москва, , 17:33 — REGNUM Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о пяти регионах, готовых досрочно расселить аварийный фонд в рамках имеющегося финансирования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

«Пять регионов закончат программу расселения аварийного жилья (до конца года — начала следующего). Магаданская область, Карачаево-Черкесия, Саратовская область, Чечня, Сахалинская область. Им надо начать новую программу», — сказал Хуснуллин.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, распространяющий реновацию на всю Россию.

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