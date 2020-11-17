Минск, , 13:59 — REGNUM «Мы, врачи, медицинские сестры и работники медицинских учреждений Республики Беларусь объявляем о массовом, коллективном увольнении!», — сказано в заявлении, опубликованном ТГ-каналом «белые халаты».

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Кто именно выступает от имени белорусских медработников, доподлинно неизвестно. В тексте заявления сказано: «Требования известны, под ними подписалось почти 5 тысяч Медиков».

Содержание и орфография публикации позволяют предположить, что её автором не является практикующий врач. Тем не менее, содержание заслуживает внимания, так как сочетает отражение реальных явлений в белорусском здравоохранении, а также настроений, которые хотела бы видеть белорусская политэмиграция.

«В атмосфере беспрецедентной лжи, беззакония и репрессий со стороны властей по отношению к людям, мы не имеем больше моральных сил оставаться в прежнем формате призывов к здравомыслию в видеообращениях и подписях, — сказано в заявлении. — Мы поступаем так для народа Беларуси в надежде, что нас услышат. Услышат заводчане, учителя, машинисты метро и поездов, водители общественного транспорта».

Отмечено также, что «это увольнение, так как бастовать мы не можем» и «мы увольняемся, поскольку бастовать не имеем права».

Белорусским медикам предложено в течении недели (16.11−22.11) подать заявления об увольнении. Тем, кто не может уволиться по объективным причинам и молодым специалистам, предлагается «итальянский вариант»: «не работать без надлежащих условий труда (мы имеем права требовать от работодателя регулярно обновляемые СИЗы, ежедневную смену рабочей одежды, лимитированный рабочий день, нормированное кол-во пациентов); переходить на одну ставку или меньше; выдавать больничные листы и льготные рецепты, исходя из нужд пациента, а не лживой статистики; лечить пациентов в стационаре столько, сколько необходимо для его выздоровления, а не сколько запланировано; подавать для отчётности только реальные данные».

Напомним, ранее представители белорусской политэмиграции неоднократно призывали жителей Белоруссии к различным формам сопротивления режиму Александра Лукашенко и, как правило, оставались не услышанными. Так, в августе сбежавшая в Литву экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала сограждан прекратить уличные выступления и разойтись по домам, после чего манифестации численно выросли и стали разнообразнее.

С аналогичным призывом 27 октября выступил сбежавший в Польшу бывший чиновник Павел Латушко, вещающий от имени оппозиционного «Координационного совета» и самодеятельного «Народного антикризисного управления». Тогда он заявил: «Сегодня и далее нам важно продолжать бастовать и протестовать каждый день, но уже внутри предприятий, учебных заведений и других учреждений». Где и как бастовал сам Латушко, осталось невыясненным. Однако известно, что даже по оппозиционным отчётам очередная «общенациональная забастовка» провалилась, как и предыдущая августовская.