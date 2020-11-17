Варшава, , 09:28 — REGNUM Исследовательский центр Kantar провел в Польше опрос на предмет рейтинга политических партий. Правящая партия «Право и справедливость» остается на первом месте, но её лидерство над оппозицией составляет всего 6%. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

На вопрос «Если бы сразу после пандемии коронавируса были выборы в Сейм, вы бы приняли в них участие?» утвердительно ответили 70% респондентов. Это больше на 1% по сравнению с октябрьским опросом.

Противоположной позиции — не собираются голосовать — придерживаются 19% опрошенных, что меньше на 3% по сравнению с октябрьским опросом. 11% пока не определились — таковых стало больше на 2%.

За правящую консервативную партию «Право и справедливость» готовы отдать свои голоса 30% жителей Польши, хотя еще месяц назад таковых было 36%. На втором месте в данном рейтинге расположилась главная оппозиционная сила — «Гражданская платформа», за которую готовы отдать голоса 24% опрошенных. Ее рейтинг также снизился, но всего на 4%.

Третье место заняло движение «Польша 2050» Шимона Холовни, которое готовы поддержать 13% респондентов. Это рост на 4% по сравнению с октябрем.

В Сейм также прошли бы «Левые», «Польская крестьянская партия» и «Конфедерация». Каждая из них набрала бы 6% голосов. Остальные политические силы не преодолели бы 5-процентный барьер.

Из общего числа людей, заявивших о своем намерении голосовать, 14% пока не определились, кому бы отдали свои голоса.

Исследование было проведено с использованием метода компьютерных прямых интервью 6−12 ноября на репрезентативной выборке из 981 взрослого жителя Польши.