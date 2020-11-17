Ереван, , 00:25 — REGNUM Несколько тысяч граждан Армении провели митинг в центре Еревана, требуя скорейшей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 16 ноября сообщило агентство Sputnik.

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Организаторами митинга выступили 17 оппозиционных партий Армении. Мероприятие началось на площади Свободы, затем люди пришли к зданию генеральной прокуратуры.

Во время акции участники требовали от Пашиняна покинуть свой пост, называя его предателем. Один из организаторов митинга — представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян — назвал возможный сценарий развития ситуации.

«Нас часто спрашивают, что будет после ухода Пашиняна. После этого парламент должен выбрать нового премьера, а затем сформировать временное правительство народного согласия», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Никол Пашинян не намерен уходить в отставку с занимаемого им поста, несмотря на неудачи в военных действиях в Нагорном Карабахе.

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