Москва, , 23:28 — REGNUM Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он берёт на себя вину за ситуацию в Нагорном Карабахе, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 16 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Азербайджанцы готовились к войне 30 лет, вооружались, покупали лучшую военную технику, обучали воинов, а Армения чем занималась всё это время? Торговали, понтовались на дорогих авто друг перед другом?», — обращается пользователь Керя.

Многие комментаторы упрекнули граждан Армении в том, что они пытаются скинуть всю вину за произошедшее в Карабахе только на премьер-министра республики. Пользователи отметили, что жители страны также виновны в сложившейся ситуации.

«Вся Армения сейчас считает виноватым только Пашиняна. Вспомните, как вы радовались все 26 лет, и ещё когда началась война. Сколько было комментариев, что дойдёте до Баку. Что Алиев лжёт, и что это вы выигрываете войну. Положили 5 тысяч солдат на поле боя. Вас призывали 26 лет решать проблему мирным путём», — написал Майк Т.

Ряд пользователей охарактеризовали деятельность Пашиняна на своём посту как бездарную. Граждане отметили, что такие, как действующий премьер-министра Армении, в первую очередь пытаются схватиться за власть, но совершенно забывают про то, что их должность связана с судьбой своего народа.

«Беда в том, что когда эти бездари лезут в правительство, они не понимают, что являются источником беды для своей страны. Такими были и Горбачев, и Ельцин, и Янукович, и пр. и пр. Им кажется, что главное — это кресло. И вот ты на этом кресле и что? А выясняется, что это кресло — огромная ответственность за всю страну, и что вопросов море и ты не знаешь, как их решать», — написал Василий К.

Отдельные граждане пришли в ужас от сложившейся ситуации. Они напомнили, что жители Армении и Азербайджана 75 лет назад бок о бок сражались против нацисткой Германии только ради того, чтобы не произошло подобной трагедии, которая случилась в Нагорном Карабахе.

«Правнуки солдат Победы со звериной жестокостью убивают друг друга, а мы смотрим и позволяем себе стебаться!?! А между тем причина лежит на поверхности! Это тот самый национализм, с которым наши деды и прадеды непримиримо сражались! Этого монстра в восьмидесятые выпустили из преисподней, выкормили, внедрили в сознание молодёжи, насытили современным оружием и бросают на все вокруг! Боюсь нам ещё долго придется расхлёбывать кровавые бани, пока не поймём, кем мы стали, предав заветы прадедов, предав понятия интернационализм и советский человек!», — пишет пользователь Игорь.

Напомним, 16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что он берёт на себя вину за ситуацию в Нагорном Карабахе.