Ереван, , 19:50 — REGNUM В отношении ряда офицеров ВС Армении возбуждены уголовные дела за «нарушение условий несения службы», из-за которых произошла гибель военнослужащих в ходе боевых действий в Карабахе, заявил 16 ноября журналистам председатель комитета минобороны Армении по делам пропавших без вести и плененных Виталий Восканян.

«Любой, кто был вовлечен в действия, приведшие к неоправданной смерти военнослужащих, будет наказан по всей строгости закона. Уже есть арестованные среди офицерского состава, возбуждены уголовные дела. В основном речь идет о воинской части в Джебраиле», — цитирует «Интерфакс» слова Восканяна.

По его словам, сейчас готовятся следственные материалы, в действиях некоторых офицеров вероятно наличие состава преступления.

Напомним, Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе при поддержке Турции. В результате этих боев войска Нагорно-Карабахской Республики и подразделения ВС Армении потерпели поражение.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Армении происходит политический кризис. Премьер-министра Никола Пашиняна обвиняют в предательстве и «сдаче» Карабаха. Правительство Пашиняна арестовывает своих политических противников, добивающихся его отставки.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные взяли под охрану монастырь Дадиванк в Карабахе