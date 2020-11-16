Минск, , 13:31 — REGNUM В ходе состоявшегося 16 ноября совещания, формально посвящённому «совершенствованию взиманию платы за допуск к дорожному движению», Александр Лукашенко прокомментировал возможные изменения конституционного строя. О подробностях мероприятия сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, в Белоруссии несколько лет действует так называемый специальный дорожный сбор, более известный как «налог на автовладельцев». Средства от этого сбора предназначены на финансирование ремонта и строительства дорог — расходов, которые имеют свою строку в бюджете, сильно пострадавшего от демонстрации нефтяной независимости от России и других политических экспериментов.

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После применения с 2014 года «налога на автовладельцев» граждане стали не только активнее интересоваться расходами чиновников, но и массово уклоняться от техосмотра автотранспортных средств. Однако не только эта проблема взволновала Лукашенко.

В ходе совещания он между прочим сообщил: «Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого — изменения в Конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70−80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть, с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания президенту».

За тем, как сообщает президентская пресс-служба Лукашенко обратился к теме взимания госпошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению, отметив, что «за последние 10 лет на ремонт и содержание дорог мы вбухали больше 10 миллиардов рублей».

Лукашенко напомнил о более 4,5 млн зарегистрированных в Белоруссии транспортных средств и сообщил: «Как вы мне докладываете (правительство, прежде всего), изучение общественного мнения также подтверждает, что необходимость участия в софинансировании ремонта и строительства дорог споров не вызывает. Их вызывает сам механизм уплаты».

Совмин Белоруссии, однако, не публиковал результатов соцопросов или иных данных по изучению общественного мнения по «налогу на автовладельцев». Вполне вероятно, что на самом деле серьёзного научного изучения общественного мнения по этой проблеме не было.

Тем временем Белоруссию сотрясают длящиеся с августа протестные выступления. Манифестанты отказывают Лукашенко в легитимности и требуют новых честных выборов, прекращения полицейского террора (в том числе убийств и пыток), а также освобождения политзаключённых.