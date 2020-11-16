Варшава, , 12:59 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в рамках интервью для Polsat News сообщил, что в ведомстве планируют дать возможность сделать бесплатную вакцину от коронавируса всему взрослому населению республики — в общей сложности 31 миллиону человек.

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«Процесс подготовки к реализации данного плана по вакцинации будет непростым. Я полагаю, что переносимость вакцины против COVID-19 будет значительно выше, чем вакцин от иных заболеваний», — подчеркнул Недзельский.

Затронув тему процесса реализации данного плана, глава польского минздрава отметил, что в данный момент рассматривается возможность делать прививки во всех пунктах, где берут мазки на наличие коронавирусной инфекции. Доступ к вакцинации, по мнению Недзельского, должен быть предельно прост. Вакцинировать жителей республики планируется на добровольной основе.

Напомним, 11 ноября Европейская комиссия одобрила соглашение с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer о закупке до 300 миллионов доз вакцины против коронавируса. Они подлежат распространению в странах Евросоюза, в число которых входит и Польша.

Ранее американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что эффективность вакцины против COVID-19, который она разрабатывает, составляет более 90%. Представители компании объявили, что в 2021 году смогут произвести до 1,3 миллиарда прививок. Проект вакцины разрабатывается в сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.