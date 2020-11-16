Ташкент, , 12:19 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал министра водного хозяйства Шавката Хамраева за состояние системы орошения в Кашкадарьинской области, сообщает издание Daryo.uz.

Глава государства отметил, что на орошение земель используется на 20−25% больше воды, чем в среднем по республике. Мирзиёев также обратил внимание на большую долю «засоленных земель».

Президент считает, что все недостатки в отрасли происходят из-за отсутствия полноценного хозяина, работы над ошибками и плохой деятельности министра.

«Ты не продержишься долго, если в Каракалпакстане, в Кашкадарье не будет сделано того, что обещал. Мне не нужен министр-сторож», — предупредил президент. Он также поручил уволить руководителей, ответственных за водное хозяйство в регионе.

Мирзиёев также пригрозил заместителю председателя правительства по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Шухрату Ганиеву.