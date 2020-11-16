Сараево, , 11:39 — REGNUM Правящая «Партия демократического действия» Боснии и Герцеговины проиграла на местных выборах 15 ноября в Сараево коалиции из четырех оппозиционных партий. В Баня-Луке победил кандидат от оппозиционной «Партии демократического прогресса» Драшко Станивукович. В городе Велика-Кладуша ведет независимый кандидат Фикрет Абдич. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

На данных выборах граждане Боснии и Герцеговины избирали местные власти, губернаторов и мэров, муниципальные и городские советы.

Председатель Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины Желько Бакалар на пресс-конференции вечером 15 ноября заявил, что они относительно довольны тем, как прошел день выборов. Явка к 19:00 (боснийские время, UTC+1) на уровне страны, согласно изначальным данным, составила 47%, на уровне Федерации Босния и Герцеговина 46%, а в энтитете Республика Сербская — около 51%.

На пресс-конференции 15 ноября глава правящей партии страны Бакир Изетбегович указал, что его партия по-прежнему остается самой сильной в стране, и что число занимаемых ими руководящих должностей лишь немного сократится.

«Мы проиграли в Сараево, но мы победили в Боснии и Герцеговине. На прошлых выборах мы лидировали в 30 муниципалитетах, теперь же их число сократилось», — отметил Изетбегович.