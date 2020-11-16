Ереван, , 10:59 — REGNUM Переговорный процесс по Нагорному Карабаху прошёл «точку невозврата» весной 2018 года, когда обсуждалась формула «территория в обмен на ничего». Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 ноября на пресс-конференции в формате онлайн.

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Пашинян подчеркнул, что несет ответственность за произошедшее и должен предстать перед судом народа. Однако народу нужно знать все обстоятельства, нужен диалог с военными, оппозицией, правительством.

Изменить логику переговоров по Карабаху и повысить «сопротивляемость» Армении не удалось, теперь самый важный вопрос — это статус Нагорного Карабаха, гуманитарные и иные проблемы. Изменить пункты соглашения о прекращении огня в Карабахе невозможно, так как Россия, Армения и Азербайджан подписали документ на основе сложившейся военной ситуации.

«По сути, обратным числом изменить пункты документа значит изменить военную ситуацию, что, сегодня по крайней мере, нереалистичная задача для подобных формулировок», — сказал Пашинян, уточнив, что некоторые положения документа нуждаются в трактовках.

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