Ереван, , 10:28 — REGNUM С начала военных действий в Нагорном Карабахе пропали без вести несколько сотен армянских военных, заявил 16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«С начала войны у нас есть несколько сотен пропавших без вести солдат. Думаю, что мы объявим день траура после того, как найдем наших людей», — сказал он в ходе онлайн пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим полного прекращения боевых действий. Трёхстороннее соглашение подписали президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Согласно документу, Азербайджан и Армения остаются на занимаемых ими позициях. При этом вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации. Всего в Нагорный Карабах будет направлено 1960 российских военнослужащих, 90 единиц военной бронетехники, 380 автомобилей и спецтехники.