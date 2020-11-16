Никосия, , 10:31 — REGNUM Суверенное равенство двух государств, де-факто существующих на острове Кипр, должно лежать в основе урегулирования кипрской проблемы. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 15 ноября на церемонии в северной части Никосии.

«На Кипре есть два разных народа и два отдельных государства. Решение о двух государствах должно обсуждаться на основе суверенного равенства», — передаёт слова Эрдогана турецкая телерадиовещательная корпорация Bayrak.

Турецкий лидер назвал турков-киприотов единственной пострадавшей стороной в кипрском вопросе. Много лет их интересы игнорировали, а права узурпировали. Достижение устойчивого решения кипрской проблемы — приоритет для Анкары, подчеркнул он на церемонии, посвященной 37-летию со дня образования Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

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