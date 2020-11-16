Кишинёв, , 08:23 — REGNUM Лидер по итогам голосования на президентских выборах в Молдавии Майя Санду назвала своей первоочередной задачей объединение общества и восстановление экономики. Об этом она заявила в своём выступлении в избирательном штабе.

Санду поблагодарила тех, кто отдал ей свои голоса. Необходимо объединить страну, чтобы выстроить экономику и вернуть сограждан домой из других стран, подчеркнула она.

«В первую очередь мы должны объединить разобщенное по итогам этих выборов общество», — приводит слова Санду ТАСС.

К штабу политика пришли люди с молдавскими флагами, они поздравили Санду с победой на выборах и подарили ей цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду обошла действующего президента Молдавии Игоря Додона во втором туре голосования, набрав 56,28% голосов избирателей. За Додона проголосовали 43,72% граждан, таковы итоги обработки 100% изирательных бюллетеней. Голосование состоялось 15 ноября.