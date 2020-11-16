Москва, , 07:25 — REGNUM Очередные 20 самолётов военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с миротворцами и техникой на борту прибыли в аэропорт столицы Армении города Еревана. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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На аэродромах Еревана совершили посадку 18 самолётов Ил-76 и два самолёта Ан-124 «Руслан» с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады. Военнослужащие направлены в Армению для участия в миротворческой операции в зоне конфликта в Нагорно-Карабахской Республике. Всего в течение суток в Армению из России самолётами ВКС были доставлены 58 единиц техники. В их число вошли бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы, и другая техника материально-технического обеспечения.

Согласно договорённостям, достигнутым 9 ноября между Россией, Арменией и Азербайджаном, в Карабахе будут размещены 1960 военнослужащих в рамках миротворческой миссии. Командный пункт будет развёрнут в городе Степанакерте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские миротворцы сопроводили из Еревана в Степанакерт через линию соприкосновения 475 беженцев.

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