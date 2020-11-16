Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Конституция США в ходе президентских выборов нарушалась так серьёзно, как никогда ранее. Такое заявление сделал 16 ноября действующий президент США Дональд Трамп в своём Twitter.

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Трамп в очередной раз возмутился предположениям, которые, по его словам, были сделаны «лживыми СМИ», о том, что кандидат от демократов Джозеф Байден станет следующим президентом страны. Глава Белого дома заявил, что СМИ не позволяют его сторонникам показать, как сильно была нарушена Конституция страны на выборах 2020 года.

По словам Трампа, конституция США подверглась такому нападения, какого «не происходило, возможно, никогда прежде». Далее американский лидер пояснил, что в нескольких штатах наблюдателей от республиканцев выгоняли из помещений для подсчёта голосов, а миллионы бюллетеней демократы попросту подменили.

«Лица, отвечающие за соблюдение нашей конституции, не могут допустить, чтобы на выборах 2020 года были оставлены в силе сфальсифицированные результаты. Весь мир следит!» — добавил Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп назвал результаты прошедших президентских выборов сфальсифицированными и отказался признать своё поражение на выборах.

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