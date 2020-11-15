Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Власти Соединённых Штатов на следующей неделе намерены ужесточить санкции против Ирана в связи с приписываемыми Тегерану репрессиями, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Майк Помпео Gage Skidmore

По его словам, в 2019 году после демонстраций в ряде иранских городах власти страны «пытались скрыть доказательства своих жестоких репрессий с помощью цензуры и запугивания».

«Мы никогда не забудем жертв режима. Соединенные Штаты будут продолжать способствовать привлечению виновных к ответственности», — говорится в заявлении Помпео, опубликованном Госдепом.

Он добавил, что Вашингтон объявит на следующей неделе «о дальнейших действиях в отношении причастных к репрессиям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посланник администрации Дональда Трампа по Ирану Эллиот Абрамс заявил, что давление в отношении иранского народа и правительства будет продолжаться и при новоизбранном президенте Джо Байдене.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что настало время для нового президента США и высокопоставленных чиновников страны осознать послание своей нации и реализовать национальную волю — изменить внешнюю политику по отношению к другим странам и нациям.

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