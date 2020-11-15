Степанакерт, , 07:40 — REGNUM Древний храм Дадиванк в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха взяли под охрану направленные в республику российские миротворцы, сообщил иерей Армянской апостольской церкви (ААЦ) Ваграм Меликян на странице в Facebook.

По словам представителя ААЦ, религиозному объекту теперь ничего не угрожает. Меликян добавил, что в храме находятся несколько церковных служителей, продолжающих богослужения.

Дадиванк был основан в IX веке.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Ереван из Ульяновска прибыли два российских самолета Ан-124 «Руслан», на борту которых находились подразделения миротворцев из РФ и бронетехника.

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