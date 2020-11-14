Анкара, , 00:44 — REGNUM Комментируя договор, подписанный 9 ноября между Азербайджаном и Арменией, бывший министр культуры Турции Ялчин Топчу в интервью азербайджанскому телеканалу 13 ноября заявил, что Нагорный Карабах для Турции является «вторыми Дарданеллами». Он также сравнил турецкую военную операцию против стран Антанты 1915-1916 года в рамках Первой мировой войны с боевыми действиями в Шуши 8 ноября 2020 года и отметил, что «братский народ Азербайджана этим договором освободил всю территорию Нагорного Карабаха от 30-летней жестокой оккупации Армении». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

По его словам, Азербайджан совершил величайшую победу на фронте Нагорного Карабах в сочетании с успешными дипломатическими и политическими действиями властей страны.

«Мы в Турции воспринимаем эту победу как трагическую битву турецкой армии за Дарданеллы в 1915 году. Для нас Нагорный Карабах и Дарданеллы имеют особую значимость. Это также великая дипломатическая победа Баку, поскольку Азербайджан смог протянуть руку примирения побежденному агрессору, соблюдая международное гуманитарное право и гражданские права человека» , — подчеркнул Топчу.

Напомним, соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было подписано вечером 9 ноября президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии второго по величине города НКР, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поздравил его с «победой» в Нагорном Карабахе. Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян отрицает сдачу Шуши азербайджанским вооружённым силам.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Турции прокомментировал ввод российских миротворцев в Карабах