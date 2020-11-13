Москва, , 15:50 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил конфисковывать автотранспорт, перевозящий санкционную продукцию в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«Сейчас ситуация практически позволяет недобросовестным перевозчикам поставлять санкционную продукцию в РФ без особого риска. Наказание за контрабанду «санкционки» должно отбивать охоту это делать, в частности, необходимо ввести конфискацию транспортных средств, штрафы, а также запрет на въезд в Россию для водителей большегрузов, если они попались на ввозе санкционной продукции», — заявил Миронов.

Глава Россельхознадора Сергей Данкверт сообщил, что по оптимистичным оценкам в России выявляют и задерживают 10% ввозимой санкционной продукции.