Краматорск, Украина, 13 ноября 2020, 14:40 — REGNUM Власти Краматорска, который находится на временно подконтрольной Украине территории ДНР, не будут принимать решение о введении «карантина выходного дня». Об этом написал мэр города Андрей Панков, сообщило 13 ноября издание «Новое время».
Он отметил, что в заведениях общественного питания города не наблюдается ажиотажа даже в вечерние часы-пик.
Напомним, ранее новые ограничения отказались вводить во Львове, Чернигове, Славянске и ряде других городов Украины.
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