Краматорск, Украина, , 14:40 — REGNUM Власти Краматорска, который находится на временно подконтрольной Украине территории ДНР, не будут принимать решение о введении «карантина выходного дня». Об этом написал мэр города Андрей Панков, сообщило 13 ноября издание «Новое время».

«По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением правительства Украины № 1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах», — считает чиновник.

Он отметил, что в заведениях общественного питания города не наблюдается ажиотажа даже в вечерние часы-пик.

«Введение ограничений в выходные дни поставит за грань бедности почти 50 тыс. граждан и вызовет социальные беспорядки», — добавил мэр.

Напомним, ранее новые ограничения отказались вводить во Львове, Чернигове, Славянске и ряде других городов Украины.

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