Париж, , 14:33 — REGNUM Спустя ровно 5 лет после терактов 2015 года на стадионе «Стад де Франс» и в других местах Парижа премьер-министр Франции Жан Кастекс почтил память погибших. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает Reuters.

Глава французского правительства уже возложил цветы у стадиона и намеревается посетить другие места Парижа, где 13 ноября 2015 года произошли самые массовые нападения со времен Второй мировой войны: несколько ресторанов и концертный зал «Батаклан».

В условиях, когда во Франции вновь стали часто происходить нападения экстремистов, места, где в 2015 году произошли теракты и куда прибудет премьер-министр, находятся под постоянным наблюдением.

В общей сложности 13 ноября 2015 года погибли 130 человек. Согласно подсчетам французского Центра анализа террористических актов, с 2013 по 2019 год во Франции произошло 14 нападений; 20 были предотвращены.

Напомним, в Австрии и Франции недавно произошли теракты, совершенные приверженцами радикального исламизма. Нападения произошли в Вене, в пригороде Парижа и в Ницце. Инциденты во французских Лионе и Монпелье удалось предотвратить.

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