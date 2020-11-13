Минск, , 12:40 — REGNUM Встреча с представителями белорусских СМИ и стран ближнего зарубежья поможет «достучаться» до тех жителей Белоруссии, которые не поняли, какая в стране сложилась ситуация. Такое мнение 13 ноября высказал президент республики Александр Лукашенко в интервью политическим обозревателям страны и зарубежья, его слова приводит агентство БелТА.

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«Традиционно такие встречи — абсолютно важнейший канал общения с многомиллионной аудиторией и возможность обозначить позиции по проблемам, волнующим людей, поразмышлять и получить определенный отклик», — сказал белорусский лидер.

Также он отметил, что такие интервью, это возможность «достучаться до тех, кто по разным причинам до конца не понял сути текущего момента».

Кроме того, Лукашенко указал, что это также возможность достучаться и «до наших зарубежных друзей», которые, по мнению белорусского лидера, не всегда верно делают оценку белорусской ситуации и места республики в международном сообществе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает не столько президента Белоруссии Александра Лукашенко, сколько «легитимного президента братской страны».