Москва, , 10:50 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавируса для жителей России начнется в ближайшие несколько месяцев и будет только добровольной. Об этом 13 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

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"Поголовной вакцинации быть не может, она может быть только добровольной, об этом уже неоднократно говорилось, и она будет исключительно добровольной», — заявил пресс-секретарь.

При этом Песков указал, что ему неизвестны сроки начала проведения вакцинации.

«Но это уже ближайшие месяцы», — отметил он, добавив, что у России наличествует потенциал для скачкообразного наращивания производства вакцины от SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 67,3 млн.