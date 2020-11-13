Баку, , 08:06 — REGNUM Комментарий посла Азербайджана в России Полада Бюль-Бюль оглы о сбитом российском вертолёте Ми-24 является неуместным. Об этом 13 ноября заявил замглавы администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев, его слова приводит агентство «Азертадж».

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По словам Гаджиева, такие слова являются неуместными и данный инцидент не нанесет ущерба отношениям двух стран

«Также неприемлемо то, что посол Азербайджана в России сказал о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, не вникая в суть вопроса», — указал замглавы администрации азербайджанского президента.

При этом он уточнил, что послы Азербайджана за рубежом и другие официальные лица «должны воздержаться от самовольных заявлений», которые идут вразрез с официальной позицией страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы заявил о сбитом российском вертолёте Ми-24, что «на войне как на войне — всякое может быть».

Напомним, российской вертолёт Ми-24 был сбит азербайджанскими ВС 9 ноября 2020 года в 18:30 (время местное). Баку назвал это трагической ошибкой. Посол Полад Бюль-Бюль оглы, комментируя ситуацию, объяснил происшествие военными обстоятельствами.