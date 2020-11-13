Амман, , 01:00 — REGNUM Министр внутренних дел Иордании Тафик Халяльмех подал в отставку после митингов в стране, проходивших после парламентских выборов, сообщает агентство Petra.

По их данным, несмотря на режим карантина, 10 ноября тысячи иорданцев вышли на улицы отмечать результаты парламентских выборов. Некоторые из митингующих открыли огонь из огнестрельного оружия в воздух. Также проходили и митинги несогласных с результатами голосования, на которых протестующие жгли покрышки.

«Ужасные события. После выборов мы видим явные нарушения законов и подрыв безопасности и здоровья жителей», — прокомментировал митинги король Иордании.

В связи с этими событиями глава иорданского МВД подал прошение об отставке. Теперь заявление ожидает одобрения короля.