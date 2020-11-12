Париж, , 23:15 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство страны не будет снимать «антикоронавирусные» ограничения «как минимум ближайшие две недели». Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает Agence France-Presse.

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В ходе пресс-конференции по подведению первых итогов карантина, введенного во Франции две недели назад, глава правительства заявил, что «снижение количества заражений было неустойчивым и должно быть проверено».

«На данный момент было бы безответственно отменить или даже смягчить режим самоизоляции», — пояснил Кастекс. «Первые меры по смягчению карантина будут касаться только торговых предприятий и не будут иметь отношения к барам, ресторанам и спортивным залам, где существует наиболее высокий риск заражения», — уточнил он.

Напомним, 12 ноября ведущий французский эпидемиолог, профессор Антуан Флао заявил, что, в отличие от других европейских стран, Франции удалось «взять контроль над второй волной»пандемии коронавируса.

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