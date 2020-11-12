Ханой, , 19:13 — REGNUM Под председательством Вьетнама в онлайн-режиме проходит 37-й по счету саммит АСЕАН; на полях саммита также проводят двусторонние онлайн-встречи и переговоры. На церемонии открытия, как сообщает 12 ноября Синьхуа, председательствующий партийно-государственный лидер Вьетнама Нгуен Фу Чонг призвал участников объединения теснее координировать сотрудничество в вопросах постэпидемического антикризисного восстановления.

Вьетнамский лидер уверен, что в современной сложной международной обстановке диалог, сотрудничество и укрепление двусторонних и многосторонних связей ускорят выход из кризиса, обеспечив рост региональной и мировой экономики. По его словам, защитить мир, стабильность и развитие можно только на путях доверия и взаимодействия.