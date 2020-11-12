Брюссель, , 17:17 — REGNUM Санкции против венесуэльского руководства Европейский союз продлил до 14 ноября 2021 г., сообщается в опубликованном заявлении Совета ЕС от 12 ноября.

Флаг Венесуэлы Jonathan Alvarez C

Продлить санкции против Каракаса решено «из-за кризиса в Венесуэле» — «политического, экономического, социального и гуманитарного».

Таким образом, заявляет Брюссель, он пытается заставить венесуэльские власти «уважать права человека» и отказаться от «подрыва демократии и верховенства закона».

Напомним, санкции Брюсселя в отношении Каракаса запрещают продажу оружия в Венесуэлу, поездки в эту страну, а также предполагают заморозку активов 36 венесуэльских граждан.

Фигуранты чёрного списка обвиняются Евросоюзом в нарушениях прав человека и в «подрыве демократии и верховенства права». Санкции действуют с начала 2019 года.

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