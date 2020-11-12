Москва, , 14:37 — REGNUM Для проведения обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе в Москву в скором времени прибудут представители Франции и США. Об этом 12 ноября сообщил во время пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Мы никоим образом не хотим дистанцироваться от наших американских и французских коллег. Более того, мы их пригласили в Москву, они в ближайшие дни здесь появятся для подробного разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений», — сказал он.

Кроме этого, Лавров указал, что в течение следующей недели в Москву прибудет глава Международного комитета Красного Креста для того, чтобы обсудить вопрос того, как данная организация сможет продолжать свою работу в новых условиях, «прежде всего по оказанию содействия в обмене телами погибших, возвращении пленных, заложников и других удерживаемых лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 12 ноября он провел телефонный разговор со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном.