Москва, , 13:46 — REGNUM Последние договорённости по Нагорному Карабаху, достигнутые при участии России, предусматривают реальный механизм мониторинга обстановки в регионе. В этом их приципиальное отличие от предыдущих, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 ноября в интервью российским и зарубежным СМИ.

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Новое качество договорённости получили тогда, когда президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении проводили интенсивнейшие переговоры. Российский лидер Владимир Путин общался и с Ильхамом Алиевым, и с Николом Пашиняном по несколько раз в сутки, чтобы согласовать миротворческую операцию

«В итоге она была согласована, её состав определен Российской Федерацией по просьбе Баку и Еревана», — сказал Лавров.

В прежних случаях механизм мониторинга за прекращением огня не был согласован, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе лидеры России, Азербайджана и Армении подписали 10 ноября.