Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Архангельской области Александру Цыбульскому разработать совместные маршруты в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Смольного, губернаторы регионов, сотрудничество которых уже пять лет закреплено соглашением, провели сегодня рабочую встречу. Было отмечено, что одним из ключевых пунктов сотрудничества является судостроение.

«Сегодня на «Северной верфи» будет спущено на воду рыболовецкое судно «Марлин». Оно построено по федеральной инвестиционной программе обновления рыболовецкого флота и будет работать в Архангельской области. Это инновационное, экологичное судно нового поколения. Промысел на нем не нанесёт ущерба окружающей среде», — сказал Александр Беглов.

Он поблагодарил партнёров за доверие к петербургским корабелам и отметил, что представители бизнеса Архангельской области и Петербурга все больше проявляют взаимный интерес к укреплению сотрудничества. В частности, сегодня Петербург очень заинтересован в экологически чистой продовольственной продукции из российских регионов. Поэтому город готов содействовать архангельским производителям в ее поставках путём организации закупочных сессий.

Александр Беглов пригласил представителей делового сообщества Архангельской области на Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса. Он запланирован на 17−18 марта 2021 года. С учетом ситуации он может пройти в гибридном формате.