Санкт-Петербург, 12 ноября 2020, 12:22 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Архангельской области Александру Цыбульскому разработать совместные маршруты в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Смольного, губернаторы регионов, сотрудничество которых уже пять лет закреплено соглашением, провели сегодня рабочую встречу. Было отмечено, что одним из ключевых пунктов сотрудничества является судостроение.
Он поблагодарил партнёров за доверие к петербургским корабелам и отметил, что представители бизнеса Архангельской области и Петербурга все больше проявляют взаимный интерес к укреплению сотрудничества. В частности, сегодня Петербург очень заинтересован в экологически чистой продовольственной продукции из российских регионов. Поэтому город готов содействовать архангельским производителям в ее поставках путём организации закупочных сессий.
Александр Беглов пригласил представителей делового сообщества Архангельской области на Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса. Он запланирован на 17−18 марта 2021 года. С учетом ситуации он может пройти в гибридном формате.