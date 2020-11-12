Ереван, , 09:55 — REGNUM Армянская оппозиция, критикующая трёхстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, может предложить свою альтернативу введению в регион российских миротворцев. С таким заявлением выступил правящий блок Армении «Мой шаг», его распространили 11 ноября армянские СМИ.

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В правящем блоке оппозиции предложили «сделать заявление для всего армянства и мира в целом». При этом ответить, поддерживают ли противники действующей власти отказ от посредничества России в нагорнокарабахском конфликте, вывод российских войск с линии соприкосновения и продолжение войны.

«После этого заявления оппозиция обязана представить дорожную карту победы в случае возобновления боевых действий», — подчеркнули в блоке «Мой шаг».

Ранее в центре Еревана митингующие потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который подписал соглашение с Азербайджаном и Россией о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Акцию протеста созвали 17 армянских политических партий.

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