Кишинёв, , 09:04 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса.

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"Первыми будут прививаться те, кто работает на первой линии, но и я готов привиться в числе первых, чтобы люди не боялись», — сказал он в эфире телеканала REN Moldova.

Додон уточнил, что Молдавия рассчитывает до конца ноября получить от России 100−150 тыс. доз вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент России Владимир Путин заявил, что все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцина от COVID-19. Это «Спутник V» (первая в мире) и вакцина центра «Вектор».

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