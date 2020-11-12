Ереван, , 03:25 — REGNUM Оппозиционные силы в Армении планируют провести новый марш в Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом представители оппозиции сообщили 12 ноября в ходе онлайн-трансляции.

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«Все, кому небезразлична родина, приходите на марш в 17:00. Наше требование — отставка Пашиняна», — призвали они.

Отмечается, что на марше протестующие потребуют освободить политзаключённых.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что политические силы провели митинг в центре Еревана с требованием отставки Пашиняна и попытались инициировать внеочередное собрание парламента, но не получили достаточного количества голосов депутатов. Недовольство в оппозиционной среде вызвало согласие премьер-министра остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе.

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