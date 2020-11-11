Минск, , 19:44 — REGNUM Следком Белоруссии расследовал уголовное дело о незаконном изготовлении, хранении, перевозке и ношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ. По обвинению в изготовлении «коктейлей Молотова» с целью «уравнять силы» белорусских манифестантов и избивающих их силовиков привлечён к ответственности 20-летний минчанин.

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Он был задержан 12 августа при попытке скрыться на автомобиле. «В результате преследования Audi была остановлена, в салоне находились 20-летний парень и его 45-летняя мать. В ходе осмотра транспортного средства обнаружены стеклянные бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и тряпки», — напомнила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

«Со слов обвиняемого, на одном из телеграм-каналов он увидел публикацию с рецептом «коктейля Молотова», которая сопровождалась агрессивными призывами противостоять сотрудникам милиции на массовых беспорядках. Поддавшись на указанную провокацию, он подготовил комплектующие для «коктейля Молотова», чтобы передать протестующим. Однако не довел свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку был задержан сотрудниками органов внутренних дел», — сказано в публикации на сайте СК.

К материалам уголовного дела приобщён ряд заключений экспертных исследований, проведенных сотрудниками государственного комитета судебных экспертиз — ведомства, которое до недавнего времени возглавлял нынешний генпрокурор Андрей Швед. Сотрудники ГКСЭ в ходе судебных процессов обвинялись в фальсификации государственных экспертиз, «экспертных заключений» РЭК при мининформе и соучастии в политических репрессиях.

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Напомним, протесты против бессменного правления Александра Лукашенко и полицейского террора длятся в Белоруссии четвёртый месяц. За это время к уголовной ответственности не был привлечён ни один из силовиков, виновных в убийствах оппозиционеров, применении пыток и других преступлениях.

Сотрудники СК Белоруссии за соучастие в политических репрессиях получают денежное вознаграждение, льготы, медали, новые звания и должности. Глава ведомства Иван Носкевич за причастность к тяжким преступлениям внесён Евросоюзом в список персон non grata.