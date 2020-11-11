Баку, , 11:47 — REGNUM Вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере обсудили во время переговоров в Баку главы минобороны Турции и Азербайджана Хулуси Акар и Закир Гасанов. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

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"В ходе встречи Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили вопросы азербайджано-турецкого двустороннего военного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что встреча министров обороны двух стран прошла 10 ноября. При этом какие-либо другие подробности их переговоров не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации России, на борту которых находятся российские военные, участвующие в миротворческой операции в Нагорном Карабахе, вылетели из Ульяновска.