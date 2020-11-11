Приштина, , 08:05 — REGNUM Лидер оппозиции Косово и глава партии «Движение за самоопределение», бывший премьер-министр Косово Альбин Курти 10 ноября обратился к недавно победившему на выборах в США Джо Байдену с поздравительным письмом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти подчеркнул, что его партия разделяет ценности, положенные в основу предвыборной кампании Байдена, и выразил надежду на плотное сотрудничество в будущем в деле укрепления отношений между США и Косово.

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Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, перед выборами Курти призывал представителей албанской диаспоры в Косово голосовать за Байдена на президентских выборах в США.

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Согласно опросу, проведенному косовской социологической платформой Pyper, 47% косоваров ожидали изменений к лучшему после избрания Байдена, при этом лишь 7% желали переизбрания Дональда Трампа.

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