Ереван, , 02:10 — REGNUM Слова благодарности в адрес России сказал министр обороны Армении Давид Тоноян в связи с принятым решением направить миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта. Своё заявление он сделал 10 ноября в эфире Общественного телевидения Армении.

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По словам министра, размещение миротворческих сил России в Нагорном Карабахе стало лучшим вариантом обеспечения мира в регионе.

«Мы благодарим Россию за содействие», — сказал он.

Тоноян добавил, что план размещения контингента разработали за очень короткое время, а соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе преимущественно касается именно миротворцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 00:00 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим полного прекращения боевых действий. Такая договорённость была достигнута 9 ноября. Трёхстороннее соглашение подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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