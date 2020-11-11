Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Соединённые Штаты будут рады видеть прекращение войны в Нагорном Карабахе в соответствии с заявлением, принятым Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. Об этом 10 ноября сообщила журналистам представитель Госдепа США.

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«Мы приняли к сведению выработанное при посредничестве России соглашение о прекращении боевых действий», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

По её словам, комментировать конкретные детали соглашения или дальнейшие шаги сторон пока преждевременно, а вопросы об оценке сторонами этих договоренностей лучше задать им самим.

В Госдепе добавили, что заинтересованы в получении большей информации о деталях и планах применения этой новой договоренности по мере того, как она принимает окончательную форму.

Как сообщало ИА REGNUM, с 00:00 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим полного прекращения боевых действий. Такая договорённость была достигнута 9 ноября. Трёхстороннее соглашение подписали президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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