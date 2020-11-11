Москва, , 08:32 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия продолжит модернизацию ядерных сил и укрепление существующих, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 10 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Владимир Владимирович, спасибо. Однако, как Вы и сами видите, суверенитет страны не только ядерной триадой обеспечивается, и в защите нуждается не только со стороны грубой военной силы. У нас (говорю о том, в чем разбираюсь) провал почти по всем гуманитарным направлениям, и ядерная триада здесь не очень-то в помощь», — пишет Алексей С.

Ряд комментаторов однозначно поддержали слова президента. По их видению, таким образом, Россия сможет сохранить свою субъектность и не пустит на свою территорию никакого врага.

«Россия и без этого была самой сильной и богатой державой, благодаря Путину, теперь эта сила увеличивается с каждым днем! Мы, Россияне, гордимся своей страной и своим президентом! И пусть собаки лают, караван идет дальше!», — написала Инга.

Но некоторые пользователи, несмотря на, в целом, своё согласие с тем, что необходимо модернизировать своё вооружение, тем не менее, не стоит забывать, что у России есть ряд других слабых мест, в числе которых экономика, образование и прочее.

«Конечно, в этом плане Путин молодец. Но и не надо забывать, что у нас люди беднеют и пенсии небольшие. Говорить, что Путин в этом виноват — глупо! Но и считать, что он к этому не причастен — ещё глупее!», — написал пользователь под псевдонимом «Потолки Ижевск».

Некоторые пришли к выводу, что прежде чем заниматься ядерными силами, стоит привести в порядок политическую систему, в которой те или иные руководители имеют имущество за рубежом, а их семьи живут в других государствах.

«Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но пока 500 миллиардов долларов хранятся на счетах в западных банках — я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом», — процитировал высказывание Збигнева Бжезинского пользователь Александр Г.

Напомним, 10 ноября президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия продолжит модернизацию ядерных сил и укрепление существующих.