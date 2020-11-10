Киев, , 19:06 — REGNUM Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом вечером 10 ноября сообщило государственное информационное агентство «Укринформ» со ссылкой на осведомленный источник в офисе генпрокурора.

Источник агентства рассказал, что изначально дело было зарегистрировано по ст. 344 Уголовного кодекса Украины («Вмешательство в деятельность государственного деятеля») в Государственном бюро расследований во исполнение решения суда. Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Нацполиции, а там его закрыли еще 23 сентября текущего года.

Агентство приводит копию соответствующего документа, но не объясняет, почему информация о закрытии дела не была обнародована сразу после принятия соответствующего решения.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты заявили, что не советуют Джо Байдену спешить с визитом на Украину, поскольку в его отношении заведено уголовное дело.

Ранее судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал силовиков открыть дело из-за якобы «неправомерного вмешательства» в Байдена во внутриполитические дела Украины, в частности, деятельность экс-генпрокурора Виктора Шокина.

В мае этого года народный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции экс-президента Порошенко. На обнародованных записях — переговоры людей с «голосами, похожими на Порошенко и Байдена», о назначениях и действиях украинской власти.