Киев, 9 ноября 2020, 17:10 — REGNUM Украинский политический эксперт Юрий Бутусов заявляет, что на месте избранного президента США Джо Байдена не спешил бы с визитом на Украину.
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Со своим комментарием эксперт выступил 9 ноября.
Он также выражает надежду, что как можно быстрее действующий президент Украины сообщит о ходе расследования, а генпрокуратура даст правовую оценку давлению Байдена на Порошенко в телефонном разговоре.
«Будьте беспощадны, Владимир Александрович, как вы умеете», — призвал политолог.
ИА REGNUM напоминает, что в мае этого года народный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о госизмене и коррупции экс-президента Порошенко. На обнародованных записях — переговоры людей с «голосами, похожими на Порошенко и Байдена» о назначениях и действиях украинской власти.
20 мая на большой пресс-конференции президент Зеленский заявил, что «это не последний звонок, который увидят украинцы».
Интересно, что открытой информации о том, на каком этапе сейчас находится дело в отношении Байдена, в настоящий момент нет.