Москва, , 17:36 — REGNUM Модернизация ядерной триады России — главного гаранта безопасности страны — будет продолжена, заявил 10 ноября российский президент Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны РФ, главами федеральных ведомств и оборонных предприятий.

Владимир Путин «Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие».

Глава государства отметил, что ядерная триада России обеспечивает не только безопасность страны, но и «глобальную стабильность».

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Он пояснил, что угроза крупномасштабного военного конфликта не является реальной, пока сохраняется ядерное оружие России, а за счёт него — и баланс сил в мире.

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