Москва, , 16:48 — REGNUM Международное сообщество признало вклад ШОС в реализацию целей ООН, говорится в московской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

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Страны ШОС в заявлении подтвердили планы укреплять внешнеполитическую координацию в формате ШОС в рамках ООН и на других международных площадках.

Взаимодействие стран ШОС планируется усиливать по линии министерств иностранных дел, посольств и постпредств стран-членов организации при ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеовстреча глав стран-членов ШОС состоялась сегодня, 10 ноября, под председательством президента России Владимира Путина.

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