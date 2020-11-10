Москва, 10 ноября 2020, 16:48 — REGNUM Международное сообщество признало вклад ШОС в реализацию целей ООН, говорится в московской декларации Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
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Страны ШОС в заявлении подтвердили планы укреплять внешнеполитическую координацию в формате ШОС в рамках ООН и на других международных площадках.
Взаимодействие стран ШОС планируется усиливать по линии министерств иностранных дел, посольств и постпредств стран-членов организации при ООН.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеовстреча глав стран-членов ШОС состоялась сегодня, 10 ноября, под председательством президента России Владимира Путина.
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