Сочи, Краснодарский край, , 16:01 — REGNUM Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе саммита, проходящего в видеоформате в Сочи 10 ноября, приняли комплексный план организации борьбы с коронавирусной инфекцией.

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Как пояснил президент РФ Владимир Путин, утверждение комплексного плана по борьбе с коронавирусом входит в список мероприятий саммита. Глава государства напомнил, что страны-участницы ШОС оказывали друг другу взаимопомощь в борьбе с распространением инфекции. Россия, в свою очередь, на безвозмездной основе предоставила некоторым государствам медикаменты и денежные средства.

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Всего, по словам российского лидера, к заседанию подготовлен солидный пакет документов. В частности, речь идёт о девяти решениях Совета глав государств — об утверждении плана действий на 2021−2025 годы, борьбе с эпидемиями, сотрудничестве ШОС с рядом международных организаций, 75-летию победы во Второй мировой войне, сотрудничеству в области цифровой экономики.

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